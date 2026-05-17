Часове след историческия триумф на DARA и нейната песен "Бангаранга", донесла първа победа в песенния конкурс "Евровизия", започнаха и плановете за организирането на надпреварата в България през 2027 г.

Още снощи изпълнителката изрази вълнението си, че мащабното музикално състезание ще се пренесе у нас, като спомена София като място на провеждането като най-логичен избор, предвид статута ѝ на столица. Припомняме, че страната ни беше домакин на Детската "Евровизия" през 2015 г., която се проведе в София.

ИСТОРИЧЕСКИ ТРИУМФ ЗА БЪЛГАРИЯ: DARA спечели "Евровизия" 2026 (ВИДЕО+СНИМКИ)

Събитието се състоя в зала „Арена 8888“ и събра участници от различни европейски държави. Това е първият и засега единствен път, в който България организира конкурса. Дотам се стигна, след като през 2014 г. България, представена от Крисия Тодорова заедно с пианистите Хасан и Ибрахим, се класира на второ място, но по правилата на конкурса победителят - Италия - отказа да организира следващото издание.

Днес обаче, кметът на Бургас изрази увереност, че София би се справила отлично като домакин на Евровизия 2027, но едновременно с това подчертава и силното желание на Бургас да поеме организацията на престижния конкурс.

Димитър Николов заяви категорично, че градът е готов да вложи всички необходими усилия, за да създаде събитие на най-високо ниво, ако получи тази възможност. Посланието му носи уверен оптимизъм - че Бургас не просто може да бъде домакин, а да го направи по впечатляващ и безупречен начин.

Изборът на град-домакин на "Евровизия" не става чрез гласуване от публиката, а чрез организирана процедура между Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и обществената телевизия на страната победител. След като една държава спечели конкурса, тя получава правото да организира следващото издание и започва процес по избор на град.

DARA взриви сцената на „Евровизия“ с „Бангаранга“ (ВИДЕО)

В тези документи градовете описват своите възможности и планове - подходяща зала с необходимия капацитет, техническа инфраструктура за сцена, звук и осветление, както и условия за транспорт, настаняване на делегации и гости, сигурност и медицинско обслужване. Финансовата част също е ключова, включително местното и държавното финансиране.

След това EBU и националната телевизия оценяват всички кандидатури по редица критерии. Сред най-важните са логистиката, опитът в провеждане на големи международни събития, инфраструктурата, бюджетните гаранции и цялостната способност на града да поеме мащабна телевизионна продукция.

В крайна сметка изборът не винаги пада върху най-големия или столичния град, а върху този, който предлага най-добра комбинация от условия и сигурност за успешно провеждане на събитието. В различни години домакини са били както големи столици, така и по-малки, но добре подготвени градове.

ВСИЧКО ЗА ТРИУМФА НА БЪЛГАРИЯ НА „ЕВРОВИЗИЯ” 2026 ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова