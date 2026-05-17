Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева поздрави българската изпълнителка Дара за впечатляващия ѝ триумф на юбилейното 70-о издание на песенния конкурс ''Евровизия''.

В своя публикация в социалните мрежи тя изразява възхищение от победата и подчертава, че музиката има силата да обединява хората. Георгиева отправя и специално послание с надежда и очакване България да бъде домакин на следващото издание на конкурса през 2027 г., като изрично отбелязва гордостта си като представител на страната.

Победата идва с песента „Бангаранга“, с която Дара печели състезанието, събирайки общо 516 точки от журито и зрителите. Това е първи исторически триумф за България в конкурса, който ѝ отрежда и правото да бъде домакин на следващото издание на „Евровизия“.

След новината за успеха, вълна от поздравления залива страната - български музиканти, актьори и писатели изразяват радостта си от постижението. Към тях се присъединяват и водещи политически фигури, сред които президентът Илияна Йотова, премиерът Румен Радев, председателят на Народното събрание Михаела Доцова и други публични личности.

Редактор: Цветина Петкова