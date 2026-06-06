Руският президент Владимир Путин заяви, че не вижда възможност за среща с украинския президент Володимир Зеленски в близко бъдеще и подчерта, че конфликтът ще продължи, докато Москва не постигне поставените си военни цели.

Руският лидер нарече писмото „грубо“ и отхвърли искането за среща.

Зеленски по-рано отправи публичен призив за директна среща между двамата лидери с цел ускоряване на дипломатическо решение и прекратяване на войната. Путин отхвърли предложението, като посочи, че подобна среща би имала смисъл единствено след изготвяне на конкретни договорености между експертни екипи и постигане на предварителни споразумения.

По думите му военните действия ще приключат единствено когато Русия реализира целите на своята операция и засега няма основания за политически диалог на най-високо ниво.

Зеленски предложи среща с Путин в открито писмо до него

От своя страна Зеленски определи отказа като доказателство, че Москва не търси край на войната и продължава да избира военен път. Украинската страна настоява за директни преговори на лидерско ниво като ключов елемент за пробив в дипломатическия процес.

Междувременно френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц ще се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски. Това ще се случи в неделя, като целта е да се обсъди подкрепата за Киев и засилването на натиска срещу руските военни усилия.

Конфликтът, започнал през 2022 г., продължава да води до тежки човешки загуби и разрушения в Украйна, като милиони хора са били принудени да напуснат домовете си. Въпреки поредните дипломатически инициативи, засега не се наблюдава реален напредък към мирно решение.

Редактор: Цветина Петрова