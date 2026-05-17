Министър-председателят Румен Радев ще посети Берлин, Федерална република Германия, в понеделник. В рамките на визитата премиерът ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц.

След официалната церемония по посрещането на българския министър-председател с военни почести в канцлерството, Радев и Мерц ще проведат разговор „на четири очи“. Ще се състои и пленарна среща на двете делегации с участието на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. Във фокуса на разговорите ще бъдат теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност.

Германия е първата страна, която Румен Радев посещава в качеството му на министър-председател. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на ЕС и НАТО. Утрешната среща на най-високо равнище ще даде нов импулс на политическия диалог и ще очертае възможностите за задълбочаване на партньорството.

