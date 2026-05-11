Румен Радев е приел поканата на немския канцлер Фридрих Мерц да посети Германия. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя коментира актуалните европейски теми по време на участието си в Съвета на външните министри на Европейския съюз. Това ще бъде първото задгранично посещение като премиер.

По време на заседанието в Брюксел бе съобщено, че Европейският съюз подготвя приемане на санкции срещу израелски заселници, замесени в насилие, както и решение за възстановяване на търговските отношения със Сирия. Това бе обявено от върховния представител по външната политика Кая Калас.

“България ще бъде постоянен партньор, който работи за единството на ЕС. Една силна Европа е добре за България. Страната трябва да намира своята активна роля в ЕС, а не да бъде държава, която просто следва. Вече почти две десетилетия сме член на ЕС. Така че е важно да намерим нашето място не само като следваме чужди политики“, смята Петрова. По думите ѝ България вижда своята роля като активен участник в сфери като сигурност, свързаност и енергетика, където страната има капацитет да бъде силен партньор.

Тя бе категорична още, че България “няма да бъде деструктивен партньор и няма да бъде такъв, който поставя само условия“, а ще работи за конструктивно участие в общите европейски политики.

