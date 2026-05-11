От направените от Румен Радев заявки интересно е как ще се справи с растящите цени и с промените в съдебната система. Това каза журналистът Александър Симов в ефира на „Здравей, България”.

Пиар експертът Арман Бабикян смята, че е „доста странно да назначиш телохранител за шеф на контраразузнаването”. За правосъдния министър той каза, че „не сме чували дали иска реформа и каква да бъде тя”. По отношение на борбата с цените Бабикян смята, че „трябва да се бори за пазара, а не за цените” и допълни, че му е смешно, когато се говори по тази тема.

Политологът Стойчо Стойчев смята, че с назначението на правосъдния министър е „опит да се излезе от досегашния омагьосан кръг, а именно реформите в съдебната система да бъде налагана отвън като политическо решение”.

Кабинетът внася законопроектите си за цените и съдебната власт

Симов смята, че новият правосъден министър, макар че не е познат на обществеността, може и да успее да се справи с поставените в заявките на „Прогресивна България” задачи.

Стойчев коментира и темата за парламентарните комисии, които трябва да разследват даден казус. Според него такъв тип комисия по принцип може само „да потули един въпрос”.

Симов смята, че оформянето на облика на управляващите ще се случи с това какъв бюджет ще направят. Бабикян също е на мнение, че „бюджетът първа презентация на философията на управление”.

Новият кабинет демонстрира, че ще предприема решителни действия. Има и подготвен пакет закони, които ще бъдат внесени днес, каза журналистът Пламена Игнатова в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Журналистът Едуард Папазян не е обнадежден от сигналите, които дават новите управляващи. Той визира изказванията на Слави Василев, Антон Кутев и Иво Христов.

Социологът Светлин Тачев смята, че „кабинетът има проблем с комуникацията, тъй като подобни изказвания нажежават обстановката”. Той каза, че за някои от промените са нужни 160 народни представители и ако сега започнат конфликтите, няма да се стигне до такъв консенсус.

Повече гледайте във видеата.

Редактор: Цветина Петрова