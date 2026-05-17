Тежък пътен инцидент е станал в тъмните часове на денонощието по трасето между Хасково и Димитровград. Загинал е възрастен мъж, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

По първоначална информация произшествието е възникнало малко след полунощ в района на крайпътно заведение. Жертвата е 78-годишен мъж от Димитровград, който е пресякъл разделителните мантинели на пътя и е навлязъл в платното за движение.

Катастрофа между два украински камиона затвори Прохода на Републиката

В този момент той е бил блъснат от лек автомобил, управляван от 25-годишна жена от Хасково, движеща се в посока от Димитровград към областния център. От полицията уточняват, че пробите на водачката за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Редактор: Цветина Петкова