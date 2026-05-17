"Мерките на Радев няма да сработят. Таван на цените няма да проработи, контролът на надценките - също". Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на семинар на структурите на ГЕРБ-Пловдив във Велинград за пакета от законодателни мерки срещу високите цени на стоки и услуги, предложен от "Прогресивна България".

Кога януари месец българите са яли ягоди, малини и къпини? Естествено, че цената им е висока, производството им е много енерегоемко, коментира той. Според него изобщо не е нормално тези скъпи продукти да се дотират от данъците на хората. Като излязат продуктите от градините на хората, цените ще се регулират сами, допълни лидерът на ГЕРБ.

Истинската причина за поскъпването е в горивата, заяви Бойко Борисов. "Гледам, че се взимат заеми с 4,5-4,6% лихви, което значи, че точно младите хора днес ще платят огромни лихви в милиарди евро в следващите години. Ето защо ние 12 години давахме "постна пица", но дефицитът ни беше 0%. Това трябва да опитаме да обясним. Не, че не е могло и тогава да взимаме заеми и да раздаваме", каза още той.

"От декември ги слушаме да говорят за цени. Нали щяха да ги намаляват, да връщат лева, всичко щеше да се успокои? И народът повярва. Сега вече глаголът се смени - ще ги овладяваме, няма да ги намаляваме. Да видим какво ще овладеят", коментира лидерът на ГЕРБ.

"Няма, няма и да има друга партия, освен ГЕРБ, която да направи толкова много за България. За една година сме събрали над 14 млрд. лв. , и пряко 4 млрд. лв в бюджета само за година от пресечена контрабанда", добави лидерът на ГЕРБ.

Гласувахме "въздържал се" при избора на новото правителство, което значи, че отчитаме победата на ПБ на изборите. Искам да ги питам след като това са най-честните избори според тях, защо след като сме втори, как може третият, четвъртият и петият на изборите, да искат да ни унищожат?, попита Борисов.

Нямам охрана, не ме страх, посочи Бойко Борисов по повод решението охраната му от Националната служба за охрана да бъде свалена. "Имаше много спекулации с охраната. Когато бях главен секретар, най-големите наркотрафиканти в Европа бяха задържани и екстрадирани от България. Сега се упражняват по моето име", каза Борисов. "Получил съм най-големите награди - на Италия, на Франция, на Испания. Това с отпаднала необходимост ли е?", попита той. "Ако нещо се случи, политическо е. Всичко останало съм го правил за закона, за България. Няма секретна служба в света, когато чуят Бойко Борисов, да стават на крака", допълни лидерът на ГЕРБ.

Бойко Борисов поздрави певицата DARA за победата ѝ на "Евровизия". По думите му, ако залите не са били построени по време на неговото управление, няма къде да бъде опънат червения килим за посрещане на изданието на конкурса през 2027 г.

