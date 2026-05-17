Водещият на The Floor е актьор, който знае какво е да успее пред целия свят, но е наясно и какво следва, за да остане на върха. С Марина Цекова в студиото на „Събуди се“ разговаря Юлиан Костов – актьорът, притежаващ разностранни таланти. Той споделя, че е изключително радостен и щастлив от грандиозния успех на DARA на „Евровизия“.

„DARA показа какво може да постигне българина, ако се абстрахира от хейта. Откакто е на сцена, за мен DARA се е подготвяла за този момент. След като я забелязах, винаги съм се чудел защо не я изпращаме на Евровизия. Сега разбрах защо – трябва да се изчака правилния момент. Така се печели награда – с индивидуалност. Към всички проваляйте се, защото без това няма как да успеете. DARA спечели с индивидуалност, защото е страхотна дива“, сподели радостта от триумфа на изпълнителката Юлиан Костов.

Днес е големият финал на The Floor и въпросът е кой ще си тръгне с наградата от 30 хиляди евро?

„Бяха много интензивни снимки за The Floor. Събраха се прекрасни хора като участници и екип, а днес от 20.00 ч. по NOVA предстои да видим кой ще спечели състезанието. Неочакван е финалът и не го пропускайте. След участието ми като водещ, за мен остана чувство на гордост как съм се представил и затова, че съм част от такъв мащабен проект. The Floor е едно от най-големите шоута в световен мащаб и вече е в България, благодарение на NOVA. Радвам се, че се запознах с толкова много колоритни, цветни и различни българи“, разкрива водещият. Той споделя, че предаването се снима в продължение на седмица и е важно участниците да са с еднакви дрехи, за да могат зрителите бързо да се ориентират и да ги откриват на терена.

За изненадващото му участие в „Като две капки вода“

„Да се включа в „Като две капки вода“ ми е мечта от дете. Песента „The Real Slim Shady“ на американския рапър Eminem съм я пял като малък. Беше страшна емоция за мен и тъй като през последните няколко години правя музика, сега се вдъхнових да направя нови парчета“, признава актьорът.

Юлиан разкрива, че приятелката му Мирела е най-искреният и верен фен, който го подкрепя напълно в различните му превъплъщения. Специален поздрав водещият получава от своята любима баба Ванче, която днес има рожден ден и става на 85 години.

