Мария Илиева подкрепяше Дара с цялото си семейство през цялото време. В ефира на "Събуди се", след победата на българската песен "Бангаранга" тя сподели, че са прекарали нощта пред телевизора, за да видят триумфа на Дара.

"Цялото семейство още от самото начало бяхме сигурни, че Дара ще спечели това състезание. Усещахме го. Защото песента е много специфична и подходяща точно за този формат. От друга страна, Дара е много автентична. Тя има много искрена, много силна и ярка енергия. Бидейки най-истинската и най-естествената версия на себе си, тази автентичност всъщност говори много на публиката и все по-въздействащо присъства в почерка на всеки артист", сподели още Мария Илиева.

"Така че, Даре, браво, моя любимике! Супер си! Много се гордеем с теб! Това е абсолютно триумфално събитие за българската музикална сцена, а и за европейската, разбира се, защото сега вече ще сме домакини на това голямо състезание", допълни тя.

По отношение на негативните реакции Илиева каза: "За съжаление, нашето общество, може би заради отприщената агресия и анонимността в социалните мрежи, стана много крайно и безпощадно. Ние някак с времето спряхме да уважаваме успелите хора и да им показваме, че заслужават успехите си заради огромния труд, който полагат. Мисля, че една хубава поука е, че трябва да си даваме шанс, трябва да има повече любов и светлина помежду ни, трябва да сме малко по-добри. Авторитетите са такива именно защото не просто са надарени с талант, а защото са успели да го надградят, да се развият и с огромна отговорност и трудолюбие да постигнат успехите си".

"Зз се възхищавам на Дара за това, че тя не се предаде. Въпреки че е доста млада и все още е в началото на кариерата си, тя има още много да постига, преди да достигне своя връх. Но не се поддаде на тази злоба. Напротив – премисли всичко, преработи го и си каза: „Сега ще покажа колко съм трудолюбива и ще дам максимума от себе си. И този максимум беше възнаграден. И то не просто на локално ниво. Европейската публика и европейските експерти избраха именн

