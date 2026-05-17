Снимка: БГНЕС/ЕПА
-
Екипът зад триумфа: Кои са хората дo DARA и какво символизира хореографията на „Бангаранга“
-
Иван Лечев: Дара е човек със страхотен потенциал, много се радвам, че в нейно лице светът получи една голяма звезда
-
Очаквайте на живо по NOVA: Грандиозното посрещане на DARA в България
-
Български политици поздравиха DARA за огромния успех
-
Мария Илиева: Победата на DARA е триумфално събитие за българската и за европейската музикална сцена
-
Как гласуваха жури и публика в отделните държави за DARA (ПЪЛЕН СПИСЪК)
-
Тони Димитрова: Дара е гордост, щастието е огромно
Тя се хвърли в прегръдките му с трепет, в който се събират години труд, съмнения и безсънни нощи
След емоционалната и вълнуваща вечер, в която DARA донесе голямата победа на България в конкурса Евровизия с песента "Бангаранга", дойде и времето да го сподели с най-близкия си човек.
В мига, в който светлините на сцената угаснаха и името на победителя отекна като пулс в залата, DARA сякаш спира да диша за секунда - а после светът се разтвори в една единствена точка - съпругът ѝ д-р Ервин Иванов. Тя се хвърли в прегръдките му с трепет, в който се събират години труд, съмнения и безсънни нощи.
ИСТОРИЧЕСКИ ТРИУМФ ЗА БЪЛГАРИЯ: DARA спечели "Евровизия" 2026 (ВИДЕО+СНИМКИ)
Сълзите ѝ не бяха просто радост, а освобождение, доказателство, че любовта и вярата им са издържали на всичко. Защото всяка победа има смисъл, когато има с кого да я споделиш.
Дара: Ервин ми помогна да преодолея детската си травма
@darbiethings
JUST GOT MARRIEEEEEED <3♬ Beyonce x My Husband x Casa Di Remix - CasaDi
Двамата се сгодяват на 14 февруари 2024 г. по време на пътуване до Тайланд и се женят през юни 2025 г. „Нямам търпение да си видя съпруга. Току-що се омъжих“, написа тогава Дара под видеото, в което изпълнява песен на английски и танцува в компанията на приятелки. Клипът бързо набра популярност в TikTok и хиляди фенове ѝ честитиха и отправиха поздравления.
ВСИЧКО ЗА ТРИУМФА НА БЪЛГАРИЯ НА „ЕВРОВИЗИЯ” 2026 ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Цветина Петкова
Последвайте ни