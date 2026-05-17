Честита награда, България и честита "Бангаранга", България! Без думи съм, това е огромен фурор! Това сподели певицата Елизабет в ефира на "Събуди се" след п обедата на DARA на конкурса "Евровизия" .

Тя каза, че не е спала цяла нощ. И допълни, че през цялото време е усещала как DARA се доближава до първото място и накрая го е спечелиля. "Дара е сила и вдъхновение", каза още тя.

Eлизабет подчерта, че Дара е опровергала всички критики и всеки, който я е подценявал.

"Евопа си има нова огромна звезда и това е DARA", каза още тя.

ВСИЧКО ЗА ТРИУМФА НА БЪЛГАРИЯ НА „ЕВРОВИЗИЯ” 2026 ЧЕТЕТЕ ТУК

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова