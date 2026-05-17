След вълнуващия първи ден, изпълнен с полезни срещи, интересни разговори и стотици посетители, форумът на „Ох, на мама“ продължава и днес в зала 8 на НДК.

Въпросите към лекторите и гостите на форума днес ще задават Диляна Георгиева (@dilianadare) – позната със своето забавно съдържание в социалните мрежи за живота на майка с три деца, както и Илиян Любомиров – творчески директор и разпознаваем глас от рубриката „Хвърчащите хора“ в „На кафе“.

И ако вчера не сте успели да бъдете част от това специално преживяване, днес е идеалният момент да го направите, защото програмата обещава да бъде не по-малко вълнуваща.

Въпреки че местата за лекционната част бяха заети още преди старта, богатата експо зона е напълно готова да посрещне бременни и родители. Десетки изложители вече са на своите позиции, за да ви покажат най-новите тенденции – от бебешки стоки и иновативна козметика до всичко необходимо за здравословното хранене и хигиената на малките откриватели. Това е идеалният момент да видите продуктите на живо, да тествате и да получите персонални препоръки от специалистите на брандовете, както и да се възползвате от ексклузивни предложения, валидни само в рамките на форума.

Срещи с доказани специалисти

В зала 8 на НДК ще имате възможност да чуете ценни съвети от Ася Демирева, доц. д-р Виолета Чернодринска, Маргарита Колева и д-р Димитър Георгиев. Към дискусиите се присъединяват също д-р Ванеса Коларова, адв. Величка Костадинова и Евгения Джаферович.

Програмата включва и още много други лектори и специалисти, които ще споделят своя опит, за да внесат спокойствие и сигурност в ежедневието на всеки родител.

Вратите отварят точно в 10:00 ч.

Редактор: Ивета Костадинова