Политическо напрежение заради участието на Израел помрачи атмосферата преди днешния финал на конкурса „Евровизия 2026“ във Виена, предаде ДПА. Испания, Нидерландия, Ирландия, Словения и Исландия бойкотират тазгодишното издание на музикалната надпревара в знак на протест срещу военната кампания на Израел в Газа, която започна след атаките на групировката „Хамас“ в Южен Израел на 7 октомври 2023 година.

Часове преди началото на финала няколко хиляди души се събраха по улиците във Виена, за да протестират срещу участието на Израел. Те обвиниха организаторите на "Евровизия" в лицемерие за това, че са позволили на Израел да участва, след като Русия беше отстранена през 2022 г. заради инвазията в Украйна.

Демонстрантите, които се събраха въпреки ветровитото и дъждовно време, носеха плакати с надписи „Свободна Палестина“ и „Блокирайте Евровизия“.

Палестинският посланик във Виена Салах Абдел Шафи заяви в реч пред протестиращите, че участието на Израел „е обида срещу изкуството, срещу културата, срещу музиката и срещу човечността“ и обвини Израел в геноцид и етническо прочистване. Израелското правителство отхвърля тези обвинения.

Мерките за сигурност около събитието са засилени и полицията се подготвя за още демонстрации. На мястото на събитието, както и в зоните, отредени за различни мероприятия след концерта, са въведени строги мерки за сигурност и се извършват щателни проверки. Въведена е и забрана за полети на дронове.

