Тази вечер във Виена, в залата „Винер Щатхале“, ще се проведе първият полуфинал на песенния конкурс „Евровизия“. Още преди началото на музикалните изпълнения обаче събитието е съпътствано от напрежение заради планирани протести срещу участието на Израел, съобщават австрийски медии, цитрани от БТА.

В центъра на Виена е насрочена демонстрация под мотото „Без музика за екзекуции. Без блясък върху кръвопролитията“, организирана от „Платформа за солидарност с Палестина“. От организацията заявяват, че чрез протестна инсталация, включваща символични ковчези, ще отправят послание срещу това, което определят като „арт-уошинг“ и използване на конкурса за подобряване на публичния образ на Израел. Активистите настояват страната да бъде изключена от „Евровизия“, като посочват паралел с изключването на Русия след началото на войната в Украйна.

Критиките са подкрепени и от международни участници в дебата, сред които британският режисьор Хаим Брешийт, който определя действията на Израел в Газа като „геноцид“ и „разрушение на инфраструктурата“. Организаторите на протестите вече обявиха и допълнителни акции през седмицата, включително „песенен протест“ и голяма демонстрация в събота, докато подчертават, че целта им е политически натиск, а не създаване на напрежение по време на конкурса.

