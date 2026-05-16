Комарите не ужилват хората произволно. Има определени критерии, по които те избират жертвите си. Според учените хапят само женските комари. Те се нуждаят от човешка кръв не за храна (хранят се с нектар), а за образуване на яйца. Без нея не могат да се размножават.

Тези насекоми имат отлично зрение и обоняние. Те избират своята „жертва“ въз основа на няколко характеристики. Основната е въглеродният диоксид: колкото повече човек издишва, толкова по-забележим е за кръвопиеца. Въз основа на този критерий хората с висок метаболизъм или голяма телесна маса са изложени на риск. Ние също така произвеждаме много CO2 по време на физическа активност, поради което бегачите и спортистите са по-склонни да бъдат ухапвани. Комарите са привлечени от млечна киселина, която се произвежда по време на енергично движение и упражнения. Тя помага на насекомите да различават живите организми от неодушевените предмети. Хората, които спортуват на открито, са изложени на по-голям риск.

Насекомите се ориентират и по цвета на дрехите. Учените предполагат, че тези, които носят тъмни дрехи, са изложени на по-голям риск. Телесната температура е много важен фактор за привличане на комари. Кръвопийците я усещат и се опитват да намерят най-топлото място.

За да намалите ухапванията от комари, учените препоръчват да пренасочите физическата активност за сутринта или до обяд, а не за следобеда. Ако трябва да сте навън вечер, препоръчително е да носите дрехи с дълги ръкави. За да предотвратите ухапвания от комари на закрито, поставете вентилатор срещу прозорец – за комарите е трудно да се движат срещу вятъра.

Едно проучване от 2019 г. установи, че женските комари предпочитат кръвна група 1 (нулевата кръвна група) пред останали 3 групи. Те я намират за най-вкусна. Тази кръвна група е уникална по своята структура и състав, което я прави важна за медицината и кръвопреливанията. Тя има налични антитела срещу антителата A и B. Смятана е за универсален донор и може да бъде преливана на практически всички от другите кръвни групи (A, B, AB), без да предизвиква имунна реакция.

