Визитата на американския президент в Пекин приключва днес
Преди да отпътува в петък от Китай, президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският лидер Си Дзинпин се срещнаха на чай и за обяд в комплекса "Джонанхай" – бивша императорска градина, в която се намират офисите на китайските лидери.
Днес приключва двудневната държавна визита, която беше белязана от пищност и бизнес споразумения, но и от предупреждение от страна на Си Дзинпин, че неправилното третиране на въпроса с Тайван може да доведе до рязко влошаване на отношенията.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп е провел "много добър" разговор с китайския си колега Си Дзинпин
„Надявам се, че нашите отношения с Китай ще бъдат по-силни и по-добри от всякога!“, написа Тръмп в публикация в платформата си Truth Social рано тази сутрин.
Целта на срещата на върха е да се запази крехкото търговско примирие, постигнато при последната среща на лидерите през октомври, когато Тръмп отмени трицифрените мита върху китайските стоки. Си, от своя страна, се отказа от плановете си да ограничи световните доставки на жизненоважни редкоземни елементи.Редактор: Станимира Шикова
