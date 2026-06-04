Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи пред журналисти, че предстои проверка във ВиК Варна във връзка със случая с незаконното селище в местността "Баба Алино" край града.

Той допълни, че ако се наложи, ще бъде направена и проверка в "Български ВиК холдинг". Шишков напомни, че в момента текат проверки в Община Варна.

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Регионалният министър коментира още, че част от общините нямат общи устройствени планове, визирайки някои планински и морски курорти, и подчерта, че тези планове са законът, по който трябва да се развива територията.

Във връзка със събарянето на незаконните строежи в "Баба Алино" министърът отново повтори, че по закон това е задача на общината и на кмета, и допълни, че в момента там ще се събарят оградите, защото няма право горска територия да бъде заградена.

Министър Шишков участва в четвъртия ден на Green Transition Forum 6.0 в Sofia Event Center, посветен на политиката на сближаване, регионите на ЕС, устойчивите градове, устойчивостта на водите, синята икономика и иновациите в селското стопанство.

Редактор: Цвета Лазаркова