Литва води разговори със САЩ за евентуално разполагане на американски ядрени оръжия на своя територия. Това съобщи министърът на отбраната на страната Робертас Каунас, цитиран от Politico.

„Разговорите продължават“, заяви той пред журналисти. По думите му Литва активно участва в обсъжданията на фона на намеренията на Вашингтон да намали военното си присъствие в Европа - процес, който поражда опасения сред съюзниците в НАТО за възможни пропуски в сигурността на източния фланг на Алианса.

„Литва със сигурност не стои встрани“, подчерта министърът.

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В момента литовската конституция забранява разполагането на оръжия за масово унищожение на територията на страната. Президентът Гитанас Науседа обаче вече е поставил въпроса за промяна на основния закон, аргументирайки се с влошената среда за сигурност в региона.

Информацията идва, след като британският вестник Financial Times съобщи, че американски представители обсъждат възможността за разполагане на ядрени бойни глави и стратегически бомбардировачи в държави от източния фланг на НАТО. В момента американски ядрени оръжия се съхраняват в бази в Германия, Белгия, Италия, Турция, Нидерландия и Великобритания.

Преговорите съвпадат и с планираното изтегляне на около 1000 американски военнослужещи от Литва. Според Каунас възможността за нова ротация на американски сили в балтийската държава все още се разглежда от Вашингтон.

Той уточни, че по-широкото намаляване на американското военно присъствие в Европа е довело до преразглеждане на военната стратегия и разположението на силите в региона.

Редактор: Цветина Петкова