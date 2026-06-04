Парламентарната група на ДПС предлага Народното събрание да наложи пълна забрана на електрическите тротинетки чрез промени в Закона за движението по пътищата.

Още през миналата година партията внесе пакет от мерки, насочени към повишаване на безопасността на децата и пешеходците. Сред тях беше и предложението кметовете и общинските съвети да въведат строг административен контрол върху използването на електрически тротинетки. Тези законодателни инициативи обаче бяха отхвърлени от Народното събрание поради партийни интереси или подценяване на проблема, посочват от партията.

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Въпреки предприетите мерки, инцидентите с електрически тротинетки продължават и все по-често застрашават живота и здравето на гражданите.

Според вносителите е налице трайна тенденция на нарушения, извършвани от водачи на електрически тротинетки в пешеходни зони, паркове, площади и други обществени пространства с интензивно присъствие на деца, възрастни хора и хора с увреждания.

В мотивите към законопроекта се подчертава, че въпреки многократните законодателни промени през последните години, статистическите данни и обществените нагласи показват, че действащият регулаторен модел не функционира ефективно.

„Налице е обективна невъзможност да бъде гарантирана безопасността на пешеходците и останалите участници в движението при едновременното присъствие на индивидуални електрически превозни средства в обществените пространства“, се посочва още в мотивите.

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Затова законопроектът предвижда отпадане на режима, който позволява движението на индивидуални електрически превозни средства по пътища, отворени за обществено ползване, както и в паркове, градини, детски площадки и всички зони, предназначени за пешеходци.

Редактор: Цветина Петкова