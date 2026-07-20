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Коментар на Юлия Владимирова, проф. Любомир Стойков и Йордан Дъбов
В началото на седмицата гости в студиото на „Пресечна точка” бяха журналистът Юлия Владимирова, медийният експерт проф. Любомир Стойков и предприемачът Йордан Дъбов.
В първата дискусия те коментираха искането до осем американски самолета-цистерни да бъдат разположени в авиобаза „Безмер“.
Във втората дискусия коментаторите насочиха внимание към еуфорията от Световното първенство по футбол и рекордите на Мондиала.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
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