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Продължават опасните горещини, жълт код за почти цялата страна и в четвъртък
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Прогноза за времето (05.08.2026 - обедна)
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Жълт код за горещини в 22 области
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Прогноза за времето (05.08.2026 - сутрешна)
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Прогноза за времето (04.08.2026 - следобедна)
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Жълт код за опасни горещини в почти цяла България на 5 август
Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.Редактор: Ина Григорова
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