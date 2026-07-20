Снимка: Пресцентър на МВнР
Министър Петрова припомни ролята на дипломатическата служба като важен стожер на държавността през ключови периоди от историята на България
Министърът на външните работи Велислава Петрова отправи приветствие по случай Деня на българската дипломатическа служба по време на тържествен прием в Министерството на външните работи. На събитието присъстваха председателят на Народното събрание Михаела Доцова, вицепремиери, министри, народни представители, представители на дипломатическия корпус, дипломати и служители на МВнР, както и магистрати, журналисти и общественици.
Министър Петрова припомни ролята на дипломатическата служба като важен стожер на държавността през ключови периоди от историята на България, като подчерта, че тя е била и продължава да бъде първа защитна линия на националните интереси в международен план.
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Тя посочи, че съвременната международна среда поставя все по-сложни предизвикателства пред дипломатическите служби по света. По думите ѝ България ще продължи да бъде активен и отговорен член на ЕС и НАТО, като ще се стреми не просто да участва, а активно да допринася за единството и стабилността на тези съюзи, както и за свързаността, развитието и сигурността на региона.
Сред водещите приоритети на Министерството на външните работи министърът открои развитието на икономическата дипломация, модернизирането на консулските услуги и подкрепата за българските граждани и бизнеса. По думите ѝ дипломатическата служба трябва да създава възможности за младите хора и бизнеса и да защитава правата на българските общности по света.
Снимка: Пресцентър на МВнР
Министър Петрова благодари на дипломатите и служителите на МВнР, като отбеляза тяхната важна роля в защитата на националните интереси, развитието на партньорства и изграждането на доверие към България.
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Специален акцент външният министър постави върху културната дипломация и приноса на българските творци, учени и спортисти за утвърждаването на положителния образ на страната ни по света. "Особено символично е, че тази вечер с нас са Мистерията на българските гласове и представителен танцов ансамбъл "Пламъче". Чрез своето изкуство те представят богатството на българската култура пред света и ни напомнят, че националната идентичност и културното наследство са мощен инструмент на съвременната дипломация и неизчерпаем източник на национално самочувствие“, допълни още първият ни дипломат.
Снимка: Пресцентър на МВнР
В този контекст министър Петрова връчи на Мистерията на българските гласове почетната грамота на Министерството на външните работи с признание за техния труд и неповторим талант. Тя изтъкна също, че те са се превърнали в емблема на българската музикална култура по света. По думите й подкрепата за естествените посланици на България ще се превърне в устойчива инициатива на МВнР.
Приветствие по случай празника отправи и председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Тя благодари на българските дипломати за всеотдайната им служба и подчерта значението на професионализма и отдадеността им в сложната международна среда.Редактор: Никола Тунев
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