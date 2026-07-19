В Киев, както ясно казах, никой нищо не е подписвал. Това коментира министърът на външните работи Велислава Петрова в предаването „Събуди се”. Тя поясни, че въпросната Киевска декларация и други подобни документи се приемат на всякакъв тип неформални формати, в които са участвали и предходни правителства, ползвайки подобен език и утвърждаване. Според нея единствените формати, в които има реална ангажираност за по-нататъшни действия, са в рамките на Европейския съюз и НАТО.

► Позицията на България за Коалицията на желаещите

По отношение на текстовете в декларацията, споменаващи Коалицията на желаещите, Петрова подчерта, че документите съдържат широки формулировки и различни послания. Тя изтъкна, че всяка държава участник сама решава в кои от тях да се включи и в кои не, като текстът по никакъв начин не ангажира страната ни.

Външният министър: България не е поемала ангажимент за участие в „Коалицията на желаещите“

„Позицията ни беше ясно изразена от премиера Радев - на този етап България не намира своето място там”, категорична бе Петрова. Тя припомни, че до момента България е участвала в този формат единствено „с присъствие, но по никакъв друг ефективен начин” и не е предоставяла безвъзмездна военна помощ на Украйна. Външният министър обясни, че в България се прави опит да се създаде усещане за криза и за завой в геополитическия курс, но истината е, че външната ни политика вече се определя на базата на българския национален интерес, а не според това „на кого да бъдем угодни” или в консултация с чужди страни.

► Мотивите зад българските резерви по 21-вия санкционен пакет

Външният министър разясни подробно защо страната ни е наложила резерви по отношение на конкретни лица в новия пакет от икономически санкции на ЕС срещу Русия:

За руския патриарх Кирил Петрова обясни, че икономическа санкция срещу него няма да има никакъв реален ефект върху Русия. Тя дефинира подобно действие като „символичен акт”, който единствено би дал възможност за засилване на пропагандата и би създал антиевропейски настроения, които са пагубни за българското общество и европейската общност.

За Искандар Махмудов министърът потвърди, че резервите са пряко свързани с поддръжката на Софийското метро. Тя посочи, че предходни правителства вече са искали дерогация за компанията, която той представлява, тъй като тя доставя важни резервни части за метрото. „Една такава санкция би попречила на доставките на важни части за Софийското метро”, обясни Петрова, допълвайки, че позицията е координирана на база експертно мнение с всички ресорни министерства и служби, а не е еднолично решение.

Попитана за позицията на премиера Радев от миналото, че „Крим е руски”, Петрова отговори, че от гледна точка на международното право „Крим принадлежи на Украйна”. Тя допълни, че когато се говори за нарушаване на международното право, е ясно кой упражнява де факто контрол на терена и че Радев е направил именно това разграничение между правото и реалността.

► Трите стълба за постигане на мир

Петрова очерта трите успоредни направления, по които политически се работи за постигане на мир, като подчерта, че те трябва да действат заедно, а не едно срещу друго:

⇒ Помощ и подкрепа за Украйна, за да може да се защитава.

⇒ Ефективни икономически санкции, които да принудят Русия да седне на масата за преговори.

⇒ Координирани и обединени дипломатически усилия в рамките на ЕС и НАТО.

„Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в Европейския съюз”, заяви министърът. Тя добави, че след 20 години членство в ЕС и НАТО страната ни не трябва просто сляпо да копира и следва големите сили, а да бъде инициативна. Настоящият фокус на България е насочен към енергийната сигурност и преноса на горива към Украйна преди зимния сезон - сфера, в която страната ни е ключова входна точка и има реален капацитет да помогне, което е от взаимен интерес и за двете държави.

Велислава Петрова честити деня на дипломатическата служба на всички свои колеги и техните семейства.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка