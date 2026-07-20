Столичната община е в пълна готовност заради прогнозите за влошаване на времето и очакваните гръмотевични бури в София тази вечер и през нощта срещу 21 юли. От общината съобщиха, че са предприети превантивни мерки, а аварийните екипи са подготвени да реагират при необходимост.

Общо седем екипа са в готовност, като към момента на терен работят четири, а още три могат да бъдат мобилизирани при необходимост. В готовност са също доброволното формирование на Столична община и Дирекция „Аварийна помощ и превенция“.

Екипите следят в реално време прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), както и европейските метеорологични модели. Осигурена е организация за включване на допълнителни аварийни екипи при усложняване на обстановката.

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Паралелно с това два екипа в Оперативния дежурен център обработват сигналите, постъпващи чрез Контактния център на общината и телефон 112, за да бъде осигурена максимално бърза реакция при възникнали инциденти.

От Столичната община уверяват, че специализираната техника е проверена, заредена и в пълна готовност за работа. При необходимост ще бъдат изпратени допълнителни екипи за отстраняване на паднали клони и дървета, както и за справяне с последствията от неблагоприятните метеорологични условия.

Общината отправя и призив към гражданите да бъдат внимателни по време на бурята. Препоръките включват: да не се стои под дървета, строителни скелета, рекламни съоръжения и други нестабилни конструкции; да се обезопасят предметите по балкони и тераси, да се ограничат пътуванията по време на най-силната буря и, ако е възможно, автомобилите да не се паркират под големи дървета.

При опасни ситуации или нанесени щети гражданите могат да подават сигнали на телефон 112 или чрез Контактния център на Столична община.

От общината посочват, че ще следят непрекъснато развитието на метеорологичната обстановка и ще реагират своевременно на всеки постъпил сигнал.

Редактор: Ралица Атанасова