Снимка: БГНЕС
Президентьт на Българския олимпийски комитет стана баба за втори път на 20 юли
Президентьт на Българския олимпийски комитет Весела Лечева стана баба за втори път на 20 юли.
Любимата жена на нейния син Мартин Велев роди второ момиченце след 3-годишната Ваяна. Само седмица по-рано голяма трагедия сполетя семейството, след като таткото загина при тежък инцидент в Гърция.
Мартин и любимата му трябваше да се приберат заедно от почивка в Гърция на 12 юли именно заради предстоящото раждане. На 10 юли Велев почина след инцидент с джет пред плаж Зографу в Ситония, Халкидики. На 14 юли стотици се стекоха пред столичния храм "Света София", за да изпратят Мартин в последния му земен път.Редактор: Ивета Костадинова
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