Синът на Весела Лечева - Мартин Велев е загинал при нелеп инцидент, потвърдиха за NOVA.

По първоначална информация 36-годишният Мартин е паднал от джет в морето пред къмпинг на Халкидики. Водолази са започнали издирване, но не са успели да го спасят.

Екипът на NOVA изразява съболезнования на близките.

Редактор: Ивета Костадинова