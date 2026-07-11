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Той е паднал от джет в морето
Синът на Весела Лечева - Мартин Велев е загинал при нелеп инцидент, потвърдиха за NOVA.
По първоначална информация 36-годишният Мартин е паднал от джет в морето пред къмпинг на Халкидики. Водолази са започнали издирване, но не са успели да го спасят.
Екипът на NOVA изразява съболезнования на близките.Редактор: Ивета Костадинова
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