Кадър/Видео:"Ройтерс"
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Превозното средство е паднало в пропаст
Най-малко 25 души загинаха и 44 бяха ранени при катастрофа на автобус в Алжир, предаде "Асошиейтед прес", цитирайки предварителна информация на алжирската гражданска защита.
Автобусът, който транспортирал пътници от Сетиф към столицата на страната, излязъл от пътя в местността "Ел Карма" и паднал в дълбока пропаст.
25 души загинаха при катастрофа с автобус в Кения
Спасителни екипи работят на място, а линейки транспортират ранените до най-близките болници.
Алжирският президент Абделмаджид Тебун обяви тридневен национален траур, съобщи държавната телевизия.Редактор: Станимира Шикова
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