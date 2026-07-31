Най-малко 25 души загинаха и 44 бяха ранени при катастрофа на автобус в Алжир, предаде "Асошиейтед прес", цитирайки предварителна информация на алжирската гражданска защита.

Автобусът, който транспортирал пътници от Сетиф към столицата на страната, излязъл от пътя в местността "Ел Карма" и паднал в дълбока пропаст.

25 души загинаха при катастрофа с автобус в Кения

Спасителни екипи работят на място, а линейки транспортират ранените до най-близките болници.

Алжирският президент Абделмаджид Тебун обяви тридневен национален траур, съобщи държавната телевизия.

Редактор: Станимира Шикова