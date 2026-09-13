Планината е място за движение, срещи и вдъхновение. Само на няколко километра от София, Витоша предлага безброй възможности за спорт на открито. Планинско бягане, скално катерене, колоездене – всеки може да намери своя начин да бъде активен сред природата.

Дамян Диков от Фондация „София – европейска столица на спорта“ каза в предаването на NOVA NEWS „Близо до спорта“, че Витоша е едно богатство, с което разполага в София. „Възможностите за практикуване на спорт и по-конкретно на бягане, така наречено планинско бягане, са много големи, защото има много различен терен на Витоша. Има по-равни пътеки, на които може да се бяга, има много панорамни, които са лесни като трасе и с малка денивелация. Има и по-предизвикателни трасета, с големи изкачвания и технични спускания. Тоест има възможност за всеки, който практикува спорта бягане“, разказа той.

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Другите спортове, които могат да се упражняват на Витоша са скалното катерене, за което разказва планинският водач Момчил Дамянов, и планинското колоездене, за което разказва една от най-добрите ни състезателки в този спорт Деница Тошева.

Целия разговор чуйте във видеото.