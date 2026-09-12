Кандидатът за президент Андрей Гюров призова държавния глава Илияна Йотова да свика незабавно Консултативния съвет за национална сигурност заради пожара и серията от взривове в склад за боеприпаси на компанията „ЕМКО“ край Габрово.

В позиция Гюров определя случилото се като „критична заплаха за националната сигурност“ и посочва, че инцидентът е станал само месец след разрушителния пожар в завод на същата компания край Трявна.

По думите му поредицата от инциденти не трябва да бъде разглеждана като изолирани случаи. Гюров изразява притеснение и от липсата, според него, на ясна позиция от страна на държавата.

Илияна Йотова обмисля свикването на Консултативен съвет за национална сигурност

Кандидатът за президент прави връзка между случващото се в България и поредица от инциденти във военни и логистични обекти в Европа. Той посочва пожари и взривове във военни заводи в Полша, Чехия, Обединеното кралство и балтийските държави, както и опита за нападение с дронове и експлозиви на летището в Лайпциг.

Гюров припомня и предишни взривове в български предприятия от военнопромишления комплекс – в Ловнидол през 2011 г., край Иганово през 2015 г., в „Арсенал“ край Мъглиж през 2020 г. и в Карнобат през 2023 г.

Той посочва, че през 2021 г. българските власти са обявили подозрения, че четири от тези взривове вероятно са свързани с офицери от руското военно разузнаване, както и с опитите за покушение срещу бизнесмена Емилиян Гебрев.

Затова Гюров настоява на заседание на КСНС изпълнителната власт, ДАНС, МВР и Военното разузнаване да представят информация за действията срещу евентуални саботажни операции и дейността на руски разузнавателни мрежи у нас.

Сред исканията му са още анализ на пропуските в сигурността на стратегическите обекти от военно-промишления комплекс и изготвяне на спешен план за координация с партньорите на България в НАТО и Европейския съюз.

Гледайте „На Фокус” с Илияна Йотова в неделя в 16:30 ч.

Редактор: Дарина Методиева