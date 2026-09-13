Обвиняемият за палежите на автомобили в София на 9 септември остава в ареста. Софийският градски съд наложи на заседанието днес най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Защитата поиска домашен арест заради това, че обвиняемият е личен асистент на майка си и според адвоката майката не би могла да живее без съдействието на сина си. На обвиняемия е назначен служебен адвокат, който след заседанието каза, че ще обжалва мярката за неотклонение.

Запалиха десет автомобила в София

По-рано тази седмица говорителят на Софийската градска прокуратура прокурор Николай Николаев, обясни, че колите са били запалени, за да могат извършителите да изнудват застрахователни компании. Те са искали 500 000 евро от тях, в противен случай на всеки 10 дни щели да палят коли. Той добави, че до самото изнудване не се е стигнало, но такова е било подготвяно след тези палежи.

Директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи Николай Пелтеков каза преди дни, че в близост до единия от палежите е задържан мъж, в чийто автомобил са открити туби със запалителна течност, подготвени за следващи палежи. Установено е, че той няма вина за самите палежи, а само е взел тубите от хората, които са ги извършили, обясни Пелтеков.

Редактор: Цвета Лазаркова