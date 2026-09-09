Общо десет леки автомобила са напълно унищожени, а други три са засегнати при два пожара, възникнали в рамките на броени минути в София. Инцидентите са от ранните часове на 9 септември в съседните квартали „Лагера” и „Хиподрума”. „По случая се работи по версия за умишлен палеж, като вече има задържани”, това съобщи в социалните мрежи кметът на район „Красно село” Цвета Николаева. Тя подчерта, че разследването продължава за изясняване на всички обстоятелства около случилото се.

Първият сигнал е подаден в 01:57 ч. за пожар в ж.к. „Хиподрума”. Към мястото са насочени два пожарни автомобила с осем служители от 06 РСПБЗН. Въпреки намесата на екипите, четири автомобила са напълно изгорели, а други два са сериозно засегнати от пламъците.

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„Около 2:30 ч. нощес се събудих от силните взривове от тези автомобили. Погледнах, видях, че всичко гори”, разказа очевидецът Стефан Геков пред NOVA. По негови думи екипите на полицията и пожарната са пристигнали много бързо, отцепили са движението и за около 15-20 минути са потушили огъня и на двете локации.

Само тринадесет минути по-късно - в 02:10 ч., е получено съобщение за горящи коли и в ж.к. „Лагера”. За овладяване на огъня са изпратени три пожарни екипа с общо 11 служители от 03 и 01 РСПБЗН. При този инцидент са унищожени шест автомобила, а един е засегнат.

По думите на Николаева са нанесени и щети по прилежащата среда, като са обгорели настилки и дървета, но фасадите на жилищните сгради не са били засегнати.

Според информацията от квартала деца са забелязали и заснели инцидента, като вече са дали показания пред полицията. Те са съобщили за автомобил с пловдивска регистрация, в който е имало момчета и момичета. По техни думи младежите са носили запалителна течност, с която са заляли колите.

От СДВР съобщиха, че причините за избухването на пламъците и на двете места все още не са изяснени, но се разследва и версията за умишлен палеж.