Полицията в Стара Загора задържа 16-годишно момче във връзка с повреждането на пет автомобила в града. Непълнолетният е оставен в ареста за срок до 24 часа.

Случаят е от първите минути на 8 септември. Около 00:07 часа 31-годишен мъж сигнализирал в Първо районно управление, след като забелязал хора да режат гумите на паркирани по улица автомобили.

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На място били изпратени полицейски екипи, които открили пет коли с нанесени материални щети. При последвалите действия служителите на реда установили 16-годишния като предполагаем извършител.

По случая е започнато досъдебно производство за повреждане на чуждо имущество. Работата по изясняване на всички обстоятелства продължава.

Редактор: Цветина Петкова