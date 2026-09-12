Предстоящите президентски избори няма да бъдат „предрешени“, но отказът на ГЕРБ да издигне собствен кандидат е по-скоро тактически ход в интерес на партията, отколкото подкрепа за някоя от кандидат-президентските двойки. Това заяви в „Офанзива с Любо Огнянов” лидер на БСП Крум Зарков, който е съпредседател на Изпълнителния комитет, издигнал Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вицепрезидент.

По думите му решението на Бойко Борисов не трябва да се тълкува като отказ от политическо бъдеще. „Това е тактически ход, който да му позволи да тръгне добре в началото на следващата година към местните избори, които са ключово важни за всяка партия“, коментира Зарков.

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Той подчерта, че не желае да се намесва във вътрешните решения на други политически сили. „Всеки има право да участва или да не участва в изборите. То трябва да бъде уважено“, заяви лидерът на БСП.

Според Зарков обаче подкрепата за Илияна Йотова не може да се основава единствено на инерцията от последните парламентарни избори. „Това би било наивно. Аз мисля, че Илияна Йотова има собствени основания да търси подкрепа“, каза той. Зарков посочи, че БСП вече работи за мобилизирането на своите избиратели. По думите му партията ще се стреми да получи максимална подкрепа от хората, които традиционно биха гласували за нея.

Що се отнася до гласовете, получени от „Прогресивна България“, той смята, че те не могат автоматично да бъдат прехвърлени към кандидатурата на Йотова. Причината според него е, че голяма част от подкрепата за формацията е била персонална. „Те не са точно на „Прогресивна България“, доколкото голямата подкрепа, която тази партия получи, се дължи на един човек. Той се казва Румен Радев“, заяви Зарков. И допълни: „Хората гласуваха за него, не за партията му, която тепърва се изгражда и която тепърва ще получава своето лице".

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Зарков не очаква и президентският вот да бъде директен референдум за първите 100 дни управление на Румен Радев. „Тези президентски избори, разбира се, се провеждат в определена политическа обстановка и тя е доминирана от едно ново управление, но те не са вот на доверие или недоверие за управлението“, каза той.

И изтъкна, че основната разлика между Илияна Йотова и Румен Радев е в политическия път, който двамата са изминали до президентския пост. „Румен Радев влезе като президент сравнително непознат за политическите среди в България и извън тях, извън България, и излезе с рекорден рейтинг“, каза той.

За Илияна Йотова той посочи, че тя има дългогодишна политическа кариера и европейски опит. „Илияна Йотова влиза като естествено продължение на най-успешна политическа дейност, добре позната в България и в Европа, и излиза също така от успешно президентстване преди това“, заяви Зарков.

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