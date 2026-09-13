Първата награда на Световния фестивал по плетене и кошничарство беше спечелена от българин. В Полша, където се проведе най-големият международен форум, посветен на традиционния, но изчезващ занаят, първото място беше за Станко Киров от Българово.

Той е и единственият майстор на кошници в цяла Югоизточна България. За да получи наградата за своето плетено пано, изобразяващо „Ин и Ян“, Станко се пребори с близо 140 участници от 65 държави от цял свят.

Вписаха майстор кошничар в листа на „Живи човешки съкровища 2024”

„За мен кошничарството наистина ми е по-голямата част от живота, 32 години аз непрекъснато се занимавам с него. Недопустимо е да загубим знания, трупани хилядолетия назад”, каза Станко Киров.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Дарина Методиева