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Станко Киров пребори 140 участници от 65 държави
Първата награда на Световния фестивал по плетене и кошничарство беше спечелена от българин. В Полша, където се проведе най-големият международен форум, посветен на традиционния, но изчезващ занаят, първото място беше за Станко Киров от Българово.
Той е и единственият майстор на кошници в цяла Югоизточна България. За да получи наградата за своето плетено пано, изобразяващо „Ин и Ян“, Станко се пребори с близо 140 участници от 65 държави от цял свят.
Вписаха майстор кошничар в листа на „Живи човешки съкровища 2024”
„За мен кошничарството наистина ми е по-голямата част от живота, 32 години аз непрекъснато се занимавам с него. Недопустимо е да загубим знания, трупани хилядолетия назад”, каза Станко Киров.
Репортер: Елена ТаневаРедактор: Дарина Методиева
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