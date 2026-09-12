ГЕРБ със сигурност няма да спечели от решението да не издига свой кандидат за президентските избори. Това заяви в „Офанзива с Любо Огнянов” политологът Любомир Стефанов, коментирайки номинациите за кандидати за президент за предстоящия през октомври вот за държавен глава.

По думите му решението на партията е свързано с политически сметки, но аргументите, с които Бойко Борисов го обяснява, не са достатъчно убедителни. „На избори няма олимпийски принцип. Ако някой си мисли, че има, той е заради субсидия. На тема президентски избори няма субсидия. Само на парламентарните има“, обясни политологът.

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Според него отпада и аргументът, че ГЕРБ не разполага с ресурс за президентска кампания, тъй като партията вече има парламентарна субсидия. „Другото вече са тънки сметки. Тънки сметки, които на мен не са ми понятни“, каза той. И допълни, че решението на ГЕРБ да не участва със собствен кандидат може да остави част от избирателите ѝ без ясна политическа посока. „Когато даден електорат го оставяш без фокусна точка, без някакво ядро, някаква точка в кампанията, която да го държи в събрано състояние, неразпилян, на местните избори как ще го събереш?“, попита той.

Стефанов изтъкна, че избирателите на различните партии не са строго обвързани с една политическа формация и част от тях могат да променят предпочитанията си. Особено динамичен според него е електоратът на „Прогресивна България“. „Те не са организирани в смисъл на партийна логика. Те са по симпатии. Там емоцията движи нещата“, коментира той.

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И беше категоричен, че не очаква всички избиратели, подкрепяли формацията, автоматично да застанат зад Илияна Йотова. „Милион и четиристотин хиляди няма как автоматично да отидат при нея. Въпросът е каква част от тях ще останат. Значителна най-вероятно. Обаче другите ще отидат на друго място. Абсолютно сигурно“, прогнозира той.

Част от тези гласове могат да се насочат към „Възраждане“, „Продължаваме Промяната“ или ГЕРБ. Стефанов припомни, че значителна част от избирателите, подкрепили Румен Радев на втория му президентски мандат, са били свързани с т.нар. партии на промяната.

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Политологът коментира и разделението между „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“. Според него кандидатите на двете формации трудно биха достигнали до балотаж, ако се явят разделени. „Техните кандидати, като са разделени - да припомня, че не са заедно, а поотделно, не могат да докарат резултат, който да ги прати на балотаж. Гюров е единственият изход за тях“, смята Стефанов.

По отношение на шансовете на кандидатите Стефанов смята, че към настоящия момент интригата е основно за второто място, което дава право на участие в балотажа срещу Илияна Йотова. „Не виждам кои са другите, които могат да отидат първи на балотаж освен нея. Въпросът е кой ще бъде втори на балотажа и респективно ще участва в дуела срещу нея“, заяви политологът.

Целия разговор гледайте във видеото.