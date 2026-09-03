Илияна Йотова срещу Андрей Гюров ли ще е основната битка на президентския вот и как партийната подкрепа ще повлияе на резултатите на кандидатите за президентския пост коментираха в ефира на "Здравей, България" пиар експертът Диана Дамянова, журналистът Веселин Стойнев и социологът Кънчо Стойчев.

По думите на Диана Дамянова има кандидат с много голямо предимство и множество кандидати, които желаят да стигнат до пряко състезание. Ситуацията според нея обаче не е напълно ясна, докато не стане ясно дали ГЕРБ ще издигне кандидат. "ГЕРБ е в ситуация, в която трябва да направи това, което ще му причини по-малко зло - да извади кандидат и той евентуално да се окаже пети, доста ще боли, или да не извади кандидат и тогава съвсем да се разпадне в партиен смисъл. В този смисъл ние още не знаем какви са потенциалните съперници на Илияна Йотова", смята пиар експертът.

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Според социолога Кънчо Стойчев изборът пред Борисов в момента е дали да извади от „първа лига” ГЕРБ. "ГЕРБ не е партия от вчера, има някакви корени и голямата част от симпатизантите на ГЕРБ искат да играят за своя отбор и това е нормално. Примамливо е да се каже, че няма да подкрепят никой, но това няма да доведе до дивиденти", категоричен е Стойчев.

Според журналиста Веселин Стойнев залогът за изборите на 25 октомври е дали управляващото мнозинство ще се препотвърди чрез кандидатурата на Илияна Йотова, или ще се намери отпор, който не е задължително да бъде победител, но с едно силно представяне на втори тур "За мен любопитно е, че тези избори, които по дизайн са мажоритарни, всъщност поне на първия тур са пропорционални, те са партийни. Докато изборите през април за Народно събрание, всъщност бяха мажоритарните, защото тогава, съдейки по победителя, хората гласуваха за един конкретен човек, който събра невиждано мнозинство", посочи журналистът.

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По думите му мажоритарният елемент е по-скоро санитарен и се отнася до това дали кандидатът за президент изглежда добре, дали е устойчив, дали не е инфантилен, дали би могъл да бъде пленителен, може ли да говори от висока трибуна и да бъде лидер. "На хората им е ясно, че властта не е в президента. Силата на президента е в това да бъде коректив на властта или да бъде нейна сянка", добави Стойнев.

По думите на социолога Кънчо Стойчев залогът на тези избори е по-скоро за опозицията, тъй като тя е в кризисна ситуация. "Тя трябва да се структурира, обновява, оцелява, там е основната интрига", заяви той.

От своя страна Дамянова коментира още, че изненадата е дошла по посока на това, че досега заявените кандидати твърдо бягат от това да са партийни кандидати. "Доста неудобно се чувстват от партийната си подкрепа. В същото време ще се явят няколко партийни кандидати. Интересно е на кого българският народ ще даде малко повече сила - на тези, които се крият от партийните кандидатури, макар че са партийни кандидати, или на тези, които съвсем откровено застават" каза експертът.

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Според Стойнев, ако „Възраждане” извадят за кандидат-президент Петър Волгин, той би бил по-опасен както за сочения за фаворит Илияна Йотова, така и за основния опонент до момента Андрей Гюров.

"През Петър Волгин „Възраждане” биха имали по-голям шанс да отнемат част от загубения електорат, който отиде в „Прогресивна България”, отколкото през Костадинов. И от друга страна да ограничи възможността на Гюров да вземе част от избиратели, които не са припознати традиционно в демократичната общност, но които биха били опозиционни и биха желали да накажат управляващите в лицето на техния основен кандидат Илияна Йотова", каза журналистът.

"От друга страна Волгин не стои добре като президентски профил. От мажоритарна гледна точка не би изпълнил изискването да „тежи” като президент. В едни дебати в публична комуникация би могъл много да взриви целия дискурс, включително да разруши очакваното джентълменско поведение между Йотова и Гюров дотолкова, доколкото той беше назначен за служебен премиер от нея. Не очакваме там да има някакви сериозни кални удари под кръста от двете страни, докато Волгин вероятно би могъл да удря и по двете страни, така че да взривява обстановката", добави Стойнев.

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"Във всяко едно общество, включително българското, има радикални настроения и групи, които търсят своята изява. Волгин би могъл да стане гръмоотвод за тези радикални, като те не са нито леви, нито десни. Силна кандидатура в радикалния спектър винаги има потенциал", смята Кънчо Стойчев.

Пиар експертът Диана Дамянова прогнозира, че тези избори няма да бъдат избори за промяна на геополитическата ситуация в България, но биха могли по някакъв начин да подкрепят втори глас, така че да има още един шумен глас, ако се предположи, че Йотова ще бъде верен и пълен привърженик на Радев. По думите ѝ изборите през октомври от една страна са предначертани и се превръщат в избори кой е алтернативата на Радев в следващите политически месеци.

"Въпросът с Йотова - дали е препотвърждаване, сянка или коректив на Радев - не е толкова неясен. В ключови случаи, като геополитическата ориентация на страната, не виждаме за сега особени критики. Това, че Йотова ще бъде много по-различна от Радев, е в рамките на санитарния необходим минимум, колкото да не е съвсем холограма", допълни Веселин Стойнев.

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Редактор: Ивета Костадинова