Кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент предизвика първи реакции сред политическите сили. Номинацията постави началото на нов етап в надпреварата за „Дондуков“ 2 и очерта нови линии - от оценките за самите кандидати и шансовете им на изборите до въпроса как тяхното включване в битката ще размести политическите пластове и ще повлияе върху останалите претенденти за президентския пост.

От „Прогресивна България“ са сигурни в качествата и шансовете на Илияна Йотова в предстоящата президентска надпревара, заяви депутатът Здравко Марков в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS. „Убедени сме в качествата, моралния компас и перспективата на Йотова и вярваме, че по-голямата част от българските граждани ще я припознаят като правилния кандидат“, посочи Марков.

Той коментира и кандидатурата на Андрей Гюров, като направи разграничение между него и Йотова. Марков уточни, че изразява личната си позиция като гражданин, а не като политик. „За мен има голяма разлика между двете фигури и тя е в решителността“, заяви той.

По думите му през последните два-три месеца около евентуалното включване на Гюров в президентската надпревара е имало продължителна неяснота. „Гюров аха да обяви, аха да не обяви. Когато става дума за държавния интерес, човек трябва да е непоколебим“, подчерта Здравко Марков.

Депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев коментира обявяването на кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев, като насочи вниманието към мястото, избрано за представянето им - Общинския исторически музей в Гоце Делчев. В публикация във Facebook Гаджев отбелязва, че по време на събитието е било акцентирано върху „духа“ на сградата, след което прави препратка към нейната история.

„Какво ни казва историята“, пише депутатът, като цитира информация от официалния сайт на музея.

По думите му сградата е построена в края на XIX век от чорбаджи Янчо с предназначение да бъде банка. Гаджев твърди, че впоследствие тя се оказва „една от първите финансови пирамиди в България“.

Депутатът посочва и друг период от историята на сградата. Той цитира информацията на музея, според която след 9 септември 1944 г. сградата на тогавашното Полицейско управление се превръща в Околийско управление на МВР и в нея са били затваряни българи заради политическите им убеждения.

Гаджев използва историческите препратки, за да направи политически коментар за избора на място за представянето на Гюров и Кандев.

„Търсена или не, символиката винаги е важна“, заключава депутатът от ГЕРБ.

Към публикацията си той прилага и препратка към страницата на Общинския исторически музей в Гоце Делчев, където е представена историята на сградата.

Положителна реакция дойде от „Да, България“. От партията приветстваха готовността на Андрей Гюров да се включи в президентската надпревара заедно с Георги Кандев като кандидат за вицепрезидент.

Според формацията тандемът предлага ясна проевропейска алтернатива и може да се превърне в обединителна кандидатура за избирателите, които подкрепят европейското развитие на България, укрепването на демократичните институции, върховенството на правото и защитата на националния интерес.

„Тяхната обща заявка дава ясна проевропейска перспектива за предстоящите президентски избори и създава възможност за обединение на гражданите, които искат България да се развива като модерна европейска демокрация“, посочват от „Да, България“.

И при тази формация предстои официално решение. Изпълнителният съвет ще свика Националния съвет на партията, пред който кандидатурите на Гюров и Кандев ще бъдат внесени за обсъждане и окончателно гласуване.

Положителна реакция за кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев дойде и от „Демократи за силна България“. Радан Кънев определи решението им да участват в президентските избори като независими кандидати, издигнати от инициативен комитет, като „добра и отдавна очаквана новина“.

Според него кандидатурата отговаря на очакванията на голяма част от членовете и симпатизантите на ДСБ, както и на неговата лична позиция. „Участвал съм в много кампании за президентски избори. И това е първият случай, когато не партиите изненадваме симпатизантите си с кандидат, договорен в централите. Този път волята на гражданите доведе до издигане на безспорна кандидатура“, заяви Кънев.

По думите му Андрей Гюров има потенциал да привлече подкрепа, която излиза извън традиционните партийни ядра. Кънев смята, че зад кандидатурата му могат да застанат хора, които виждат бъдещето на България като демократична и икономически развита държава, интегрирана в силна и обединена Европа.

Той постави акцент и върху необходимостта от баланс между институциите и недопускане на прекомерна концентрация на политическа власт. „Всички, които разбираме, че централизацията на цялата власт в държавата в две ръце не води нито до справедливост, нито до свобода, нито до богатство“, посочи Кънев.

Според него България трябва да търси сигурността и развитието си като част от демократичния свят, а не чрез зависимости. „Знаем, че сме силни като част от свободния свят, а не като селски тарикати, които търгуват стари и нови зависимости“, заяви той и изрази увереност, че хората, споделящи подобна позиция, са мнозинство.

Официалната подкрепа на ДСБ за президентската двойка все още предстои да бъде решена от ръководните органи на партията. На 11 септември са насрочени заседания на Националното ръководство и Изпълнителния съвет.

Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев изрази подкрепа за заявената кандидатура на Андрей Гюров за държавен глава. По думите му Гюров би бил „страхотен президент, отговорен главнокомандващ и истински коректив на властта“.

Андрей Гюров и Георги Кандев ще участват в президентските избори

Окончателната позиция на партията обаче предстои да бъде взета. Националният съвет на „Продължаваме Промяната“ ще заседава на 12 септември, когато ще обсъди участието на формацията в предстоящите президентски избори.

От „Възраждане“ заявиха, че няма да коментират обявените до момента кандидати за президент. Като причина от партията посочиха липсата на действия от тяхна страна по казуса „Баба Алино“, който определиха като „най-голямата корупционна схема“.

„Нито един от кандидатите за президент, обявени до момента, не предприе действия за най-голямата корупционна схема „Баба Алино“. Няма какво да ги коментираме“, се посочва в позицията.

От „Възраждане“ съобщиха още, че ще представят своя кандидат за президент в рамките на следващите 10 дни.