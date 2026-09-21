Френската акробатка Татяна-Мосио Бонгонга изуми хиляди зрители с опасно изпълнение на около 100 метра над земята. Тя премина без осигуровка по стоманено въже, опънато между едни от най-високите в Европа насипи от скална маса, образувани в резултат на минна дейност.

По време на спектакъла акробатката изпълни шпагат и увисна с главата надолу.

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Зад зрелищното изпълнение стоеше посланието за единството и силата на общността. Вместо традиционните обтягащи въжета, които стабилизират конструкцията при подобни изпълнения, организаторите използвали хора.

„При подобно изпълнение на въже се нуждаем от обтягащи въжета, които да го стабилизират. Решихме да използваме хора за тази цел, тъй като намираме това за символично. Посланието, което искаме да отправим, е, че сме способни на велики неща, но не можем да ги постигнем сами – правим ги заедно с множество хора, благодарение на колективния разум“, обясни Бонгонга.

Редактор: Ралица Атанасова