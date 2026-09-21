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„Що се отнася до резултатите, те бяха с отговор „да” или „да”, добави той
За Путин беше важно да покаже пред света, че Русия е зад него. Това коментира журналистът и бивш кореспондент на БНР в Москва Чавдар Стефанов в ефира „Здравей, България“ относно парламентарните избори в руската държава.
„Що се отнася до резултатите от така наречените избори, те бяха с отговор „да” или „да”. Знаехме, че „Единна Русия“ ще има конституционно мнозинство и натам отиват нещата“, поясни той.
По думите му една от възможните изненади при преброяването на гласовете е представянето на партията „Справедлива Русия“ на Сергей Миронов. Стефанов посочи и резултатите на „Яблоко“ като един от по-различните моменти в изборния процес. Той обърна внимание и на партията в Новгородска област, където нейни представители са избрани в местната власт.
„Има нещо с около 5,4% резултат, което е различно от това, което даваха резултатите за „Яблоко“ преди да ги свалят от изборите“, коментира Стефанов.
Управляващата партия печели парламентарните избори в Русия
Според журналиста високата избирателна активност е един от важните показатели за властта в Москва. Той посочи, че тя е около 57-58%.
Стефанов смята, че за управляващите са важни два аспекта на изборния процес – да бъде демонстрирана масовост на гласуването и да бъдат постигнати предварително очакваните резултати.
♦ Как войната се отразява на руското общество
В разговора беше поставен и въпросът доколко руснаците усещат последиците от войната в Украйна.
„Украйна не им е проблемът за битовите проблеми. Проблемът е Владимир Путин, който милитаризира държавата. Имаше индикации, че всичко се насочва към дори край на войната по-бързо, отколкото можем да очакваме. Предстоят срещи“, заключи журналистът.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Габриела Павлова
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