За Путин беше важно да покаже пред света, че Русия е зад него. Това коментира журналистът и бивш кореспондент на БНР в Москва Чавдар Стефанов в ефира „Здравей, България“ относно парламентарните избори в руската държава.

„Що се отнася до резултатите от така наречените избори, те бяха с отговор „да” или „да”. Знаехме, че „Единна Русия“ ще има конституционно мнозинство и натам отиват нещата“, поясни той.

По думите му една от възможните изненади при преброяването на гласовете е представянето на партията „Справедлива Русия“ на Сергей Миронов. Стефанов посочи и резултатите на „Яблоко“ като един от по-различните моменти в изборния процес. Той обърна внимание и на партията в Новгородска област, където нейни представители са избрани в местната власт.

„Има нещо с около 5,4% резултат, което е различно от това, което даваха резултатите за „Яблоко“ преди да ги свалят от изборите“, коментира Стефанов.

Управляващата партия печели парламентарните избори в Русия

Според журналиста високата избирателна активност е един от важните показатели за властта в Москва. Той посочи, че тя е около 57-58%.

Стефанов смята, че за управляващите са важни два аспекта на изборния процес – да бъде демонстрирана масовост на гласуването и да бъдат постигнати предварително очакваните резултати.

♦ Как войната се отразява на руското общество

В разговора беше поставен и въпросът доколко руснаците усещат последиците от войната в Украйна.

„Украйна не им е проблемът за битовите проблеми. Проблемът е Владимир Путин, който милитаризира държавата. Имаше индикации, че всичко се насочва към дори край на войната по-бързо, отколкото можем да очакваме. Предстоят срещи“, заключи журналистът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова