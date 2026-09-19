Турските сили по сигурността са задържали 201 заподозрени за участие в международна престъпна група, за която се твърди, че е водена от израелски граждани и която се е занимавала с измами при инвестиции в чужда валута. Това съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер, като се позовава на съобщение на Главната републиканска прокуратура на Истанбул, предаде Нахиде Дениз специално за БТА.

Деветима от задържаните заподозрени са от Израел, 11 от Пакистан, а 25 са от Азербайджан, Сирия, Йордания, Украйна, Тайланд, Индонезия, Мароко, Мозамбик, Аржентина, Египет и Бангладеш.

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Според съобщението на Главната републиканска прокуратура в Истанбул в рамките на разследването за валутни измами са идентифицирани 25 фирми и 40 кол центъра и финасови офиса, в които работели турски и чуждестранни граждани. При операцията са иззети активи на стойност 1,5 млрд.турски лири (почти 27 млн. евро), за които се смята, че са придобити от престъпна дейност, както и 80 броя моторни превозни средства, а банковите и криптовалутните лични и фирмени сметки на заподозрените са били замразени.

Съобщава се, че разследващите органи са издали заповеди за арест общо на 248 заподозрени. Операцията продължава.

Редактор: Габриела Павлова