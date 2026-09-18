Ново напрежение в испанския анклав Сеута, където властите започнаха да извеждат мигранти от плажовете и да ги настаняват във временни центрове.

Хиляди хора останаха в града след масовото преминаване на границата от Мароко в края на юли, когато за кратко в Сеута влязоха над 72 000 души. Заради недостига на места част от мигрантите продължиха да спят по плажовете.

ЕП прие резолюция относно масовото нахлуване на мигранти в Сеута

При преместването им тази сутрин се стигна до струпване, а полицията използва палки и предупредителни изстрели, преди обстановката да се успокои.

Редактор: Никола Тунев