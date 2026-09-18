Снимка: БГНЕС
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При преместването им тази сутрин се стигна до струпване
Ново напрежение в испанския анклав Сеута, където властите започнаха да извеждат мигранти от плажовете и да ги настаняват във временни центрове.
Хиляди хора останаха в града след масовото преминаване на границата от Мароко в края на юли, когато за кратко в Сеута влязоха над 72 000 души. Заради недостига на места част от мигрантите продължиха да спят по плажовете.
ЕП прие резолюция относно масовото нахлуване на мигранти в Сеута
При преместването им тази сутрин се стигна до струпване, а полицията използва палки и предупредителни изстрели, преди обстановката да се успокои.Редактор: Никола Тунев
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