Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и американският му колега Доналд Тръмп ще се срещнат в Ню Йорк следващата седмица в рамките на Общото събрание на ООН. Това съобщи американският посланик в Анкара Том Барак, цитиран от кореспондентът на БТА в Анкара.

81-вата сесия на Общото събрание започва на 22 септември под мотото „Възстановяване на доверието, управление на трансформацията: ООН, която дава резултати за всички“. Очаква се в Ню Йорк да пристигнат представители на високо равнище от около 190 държави. Ердоган е сред първите лидери, които ще се обърнат към форума, като според предварителната програма трябва да говори четвърти в първия ден.

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Новината за предстоящата среща идва дни след разговорите на Ердоган с Барак в Анкара на 9 септември. Срещата се проведе при закрити врата, като турското президентство не съобщи подробности за обсъжданите теми.

Последната среща между Ердоган и Тръмп беше през юли в Анкара по време на срещата на върха на НАТО. Сред обсъжданите въпроси тогава беше възможността Турция да се върне в програмата за изтребителите F-35, от която беше изключена заради придобиването на руските системи за противовъздушна отбрана С-400. Двамата лидери се очаква да обсъдят отношенията между Анкара и Вашингтон и актуални международни въпроси и при предстоящата им среща в Ню Йорк.

Редактор: Ралица Атанасова