Само няколко часа след смъртта на Ева Перон на 26 юли 1952 г. д-р Педро Ара започва работа. Известният испански анатом получава задачата да балсамира тялото на аржентинската първа дама по същия начин, по който руснаците са съхранили останките на Ленин и Сталин, разказва "Би Би Си".

Тялото на Евита, както галено я наричат милиони аржентинци, е поставено в сградата на Министерството на труда, където е планирано да бъде изграден паметник на работниците. В основата му трябвало да се намира стъклен ковчег, който да стане нейно последно място за вечен покой.

Само три години по-късно, през септември 1955 г., съпругът ѝ – президентът Хуан Перон, е свален от власт с военен преврат и е принуден да напусне страната. Новият режим решава да открадне тялото на Ева Перон, поставяйки началото на зловещо 16-годишно "пътуване". Тленните ѝ останки са държани в Центъра за военно разузнаване, съхранявани в микробус, тайно погребани в Милано и пренесени в Мадрид, преди в крайна сметка да бъдат върнати в Буенос Айрес и положени в силно укрепена гробница.

Снимка: Getty Images

След като Ева Перон умира от рак на маточната шийка едва на 33-годишна възраст, съпругът ѝ има и политически мотиви да балсамира тялото ѝ. Произходът ѝ от бедно селско семейство и благотворителната ѝ дейност като първа дама ѝ печелят огромна подкрепа сред работническата класа.

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„Той искаше да съхрани именно това – като съхрани самото ѝ тяло“, казва пред BBC през 2012 г.

Историкът Флавия Фиоручи, специалист по перонизма, казва пред "Би Би Си", че балсамирането на нейното тяло е свързано и "със значението, което Перон и перонизмът отдаваха на символите, а Евита беше символ".

Това личи още в седмиците след смъртта ѝ. Благодарение на техника за инжектиране на парафин и глицерин д-р Ара успява да запази тялото на Евита почти като живо. Близо два милиона души минават покрай ковчега ѝ, докато той е изложен в Конгреса в продължение на 14 дни, а почитта и обичта, които тя вдъхновява приживе, продължават и след смъртта ѝ.

Снимка: Getty Images

Именно символичното значение на тялото на Евита е причината за дългото и необичайно "пътуван"е, което то предприема през следващите 16 години. След свалянето на Перон през 1955 г. военната диктатура, оглавявана от генерал Педро Арамбуру, се стреми да унищожи всички прояви на перонизма и се страхува, че тялото на Ева Перон може да се превърне в символ на съпротивата.

Подполковник Карлос Моори Кьониг, началник на военното разузнаване, непрекъснато мести тялото из Буенос Айрес, убеден, че привържениците на Перон ще се опитат да си го върнат. Според различни сведения тленните останки на Евита са били укривани в микробус, паркиран по улиците на столицата, зад екран в кино и дори във водоснабдителната система на града. Но където и да е било оставено тялото, скоро там се появявали цветя и запалени свещи. След това Кьониг преместил тялото в кабинета си, където, според свидетелства, поставил ковчега изправен и го показвал на посетители. Смята се, че той развил болезнена обсесия към тленните останки на Евита.

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„Познавах го от военното училище. Беше напълно нормален човек, но след като се сдоби с тялото, полудя“, разказва полковник Ектор Кабанийяс в документалния филм от 1997 г. Evita, la tumba sin paz.

Аржентинската изследователка Сесилия Макон казва пред "Би Би Си" през 2012 г., че е трудно да се установи какво точно се е случило, защото „митът и историята непрекъснато се преплитат в разказите за Евита“. Според една от най-разпространените версии Кьониг е бил обсебен от тялото, за което отговарял, преди през 1957 г. да бъде освободен от длъжност.

След това задачата да накара тялото на Ева Перон да изчезне била възложена на Ектор Кабанийяс, който организирал тайното му прехвърляне в Италия през 1957 г. Евита била погребана в гробище в Милано под фалшивото име Мария Маджи де Магистрис.

Снимка: Getty Images

Въпреки това привържениците ѝ не я забравили. По стените на Буенос Айрес започнали да се появяват графити с въпроса: „Къде е тялото на Ева Перон?“ Искането за връщането на тленните ѝ останки се превърнало в лозунг и обединяваща кауза за перонистите в Аржентина.

Завръщането на тялото

Флавия Фиоручи смята, че именно фактът, че военните са накарали тялото на Евита да изчезне, е засилил неговото символично значение.

„Насилието, упражнено върху мъртвото тяло на Евита, се превърна и в символ на насилието срещу работническата класа“, казва тя.

През 1971 г. новото управление, което се стреми да върне Аржентина към демократично управление и постепенно смекчава ограниченията срещу перонистите, се съгласява да върне тялото на Хуан Перон. Тленните останки били доставени в сребърен ковчег до вилата на Перон в предградията на Мадрид, където бившият президент живеел в изгнание заедно с третата си съпруга Исабел Перон. Един от първите хора, които видели тялото, бил Карлос Спадони, доверен сътрудник на Хуан Перон.

Снимка: Макетът на гробницата на Ева Перон, Getty Images

„Генерал Перон, градинарят и аз извадихме тялото от ковчега“, разказва той пред "Би Би Си" през 2012 г. „Положихме го върху маса с мраморен плот и ръцете ни се изцапаха с пръст. Наложи се тялото да бъде почистено. Исабел се зае с това – само с памучна кърпа и вода. Нищо повече. Много внимателно. Тя среса дългата руса коса, почистваше я кичур по кичур с гребен, а след това я изсуши със сешоар".

И около този период започнали да се разпространяват нови легенди, този път свързани с окултните вярвания на бившия министър Хосе Лопес Рега.

Според една от историите перонисткият политик казал на Исабел Перон да легне до тялото на Ева Перон, за да може политическата магия и харизма на Евита да преминат върху нея. Подобни вярвания отразявали почти религиозното преклонение, което последователите на Евита изпитвали към нея. Бившата танцьорка, издигнала се до върховете на властта редом със съпруга си, се превърнала в духовен водач за своите привърженици, а тялото ѝ придобило почти свещено значение за тях. В същото време тя продължавала да бъде силно ненавиждана от противниците на перонизма.

През 1973 г. Хуан Перон се завръща на власт в Аржентина, а Исабел Перон става негов вицепрезидент. Тялото на Евита остава в Испания, но след внезапната смърт на Хуан Перон през 1974 г. то е върнато в Буенос Айрес.

Доминго Телечеа седял в бар в аржентинската столица, когато за първи път към него се обърнали с молба да възстанови уврежданията по тялото на Ева Перон.

„Влязоха двама мъже, облечени изцяло в черно“, разказва той пред "Би Би Си" през 2012 г. „Отвориха рязко вратите и огледаха всички. Това беше опасно време, защото тогава хората бяха отвличани, „изчезваха“ и никога повече не бяха виждани", допълва той.

Телечеа бил реставратор на произведения на изкуството, антики – и човешки останки. Страхувайки се от правителствените ескадрони на смъртта, той изпитал облекчение, когато разбрал, че двамата мъже всъщност са шофьори. Те го отвели при Оскар Иванисевич, бившия личен лекар на Ева Перон.

„Той ми каза: „Имаме работа за теб. Трябва да реставрираш тялото на Ева Перон“, допълва Телечеа.

Въпреки че бил напълно наясно с опасностите, Телечеа приел задачата.

„Да извърша тази работа означаваше да се изправя срещу хората, които бяха накарали тялото да изчезне. А много хора изобщо не искаха Евита да бъде открита отново. Знаех, че това може да ми създаде сериозни проблеми“, спомня си той. „Получавах заплахи, телефонни обаждания със заплахи, подпалиха автомобила ми".

По-късно реставраторът напуска Аржентина и заминава в изгнание, тъй като при последователните военни режими държавното насилие и изтезанията се превръщат в системна практика.

В крайна сметка през октомври 1976 г. Евита е положена в последния си дом. На погребението присъства само малка група хора. Гробницата е специално укрепена, за да се гарантира, че тленните ѝ останки никога повече няма да бъдат обезпокоявани. Мраморният мавзолей разполагал с таен капак в пода, който водел към скрито помещение. В него имало втори капак, отвеждащ към още една подземна камера, където бил поставен ковчегът.

#RIP #OTD in 1952, actress, the second wife of President Juan Perón, the First Lady of Argentina from 1946 until her death, Evita, Eva Perón died from cervical cancer in Buenos Aires, aged 33. Duarte family tomb in La Recoleta Cemetery, Buenos Aires. the journey of Eva Perón’s… pic.twitter.com/ZNpBEMs5vj — RIP The Final Footprint (@RIPTFF) July 26, 2026

Дори 24 години след смъртта ѝ символичното значение на Евита било толкова силно, че тялото ѝ било погребано на около пет метра под земята, за да бъде защитено от евентуално посегателство.

Редактор: Цветина Петрова