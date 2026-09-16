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Първата пленарна сесия на Европейския парламент след лятната пауза продължава
Първата пленарна сесия на Европейския парламент след лятната пауза продължава в Страсбург, а в центъра на вниманието ще бъде годишната реч на Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз.
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Очаква се председателят на Европейската комисия да очертае визията си за следващата година, с акцент върху конкурентоспособността, енергийната независимост, отбраната и сигурността, подкрепата за Украйна и социалната политика. Друг акцент от речта се очаква да бъде и руската заплаха спрямо Европа.
Речта на Урсула фон дер Лайен се счита за едно от най-важните и ключови събития в календара на Европейския съюз.
Очаква се тя да обяви създаването на Европейски съвет за отбрана, в който да влязат държави партньори като Канада, Великобритания, Норвегия и Украйна. Той ще има задачата много бързо да се координира, без да чака сложната и тромава европейска система за реакции.
Речта започва в 10:00 часа и ще бъде излъчена на живо в ефира на NOVA NEWS.
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