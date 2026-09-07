Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен днес обяви, че Брюксел възнамерява да инвестира 200 милиона евро в Гренландия, за да се изградят „по-тесни връзки” с датската арктическа територия.

We’re deepening our cooperation across the board.



Connectivity, clean energy, critical raw materials.



And of course, more opportunities for the people of Greenland.



We’re backing these ambitions with a €200 million Partnership Package ↓ https://t.co/EYJ9K42kCC — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 7, 2026

Фон дер Лайен пристигна в неделя в Гренландия на двудневна визита, за да окаже подкрепа на гренландското и датското правителство, които твърдо се противопоставят на кампанията на американския президент Доналд Тръмп да направи най-големия остров в света част от САЩ.

📡 Our new cooperation on satellite connectivity takes off today.



With immediate results.



North Greenland will see massive improvements in internet access in the coming days.



And by October, remote communities in East Greenland will also have better, faster internet! pic.twitter.com/IUGDcPoEx0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 7, 2026

Учени - с мащабна мисия в Гренландия заради рекордното топене на ледовете

Ръководителката на изпълнителния орган на ЕС заяви, че европейските средства ще бъдат отпуснати за проучване и добив на критични минерали, развитие на сателитните комуникации и на зелената енергия в Гренландия, която е полуавтономна територия на Дания.

„ЕС изразява пълна солидарност с Кралство Дания и с народа на Гренландия”, каза Фон дер Лайен пред журналисти. Тя подчерта, че Брюксел ще продължи да отстоява тази позиция.

Визитата на председателката на ЕК отразява нарастващото геополитическо значение на Арктика за основни световни сили като САЩ, Русия, Китай и Европа, понеже топящите се ледове отварят нови морски маршрути и улесняват достъпа до минералните богатства в региона.

Фон дер Лайен разгледа вчера фиорд, осеян с ледени блокове, и публикува пост в социалната платформа X, в който описва впечатленията си от зашеметяващите пейзажи на Гренландия. Тя обаче добави, че е осъзнала „видимите белези от климатичните промени”.

„С топенето на леда се оформя нова реалност”, отбеляза Фон дер Лайен.

Президентът Доналд Тръмп предизвика криза в отношенията на САЩ с Европейския съюз, както и сътресения в НАТО, след като тази година стана по-настоятелен в исканията си Гренландия да премине под американски контрол. Тръмп изтъкна, че Дания, която също е държава членка на НАТО, не е в състояние да я защити.

Представители на ЕС подчертаха, че Гренландия е част от територията на алианса и че по силата на пакта за взаимна отбрана НАТО и САЩ имат правото да увеличат дългогодишното си военно присъствие на арктическия остров.

Напрежението се понижи, след като Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюте през януари се споразумяха в Давос, че САЩ, Дания и Гренландия ще започнат преговори за разрешаване на своите разногласия, а алиансът ще засили мерките си за сигурност в Арктика.

Въпреки това тристранните преговори все още не са довели до споразумение, а на срещата на върха на НАТО в Турция през юли Тръмп отново настоя, че САЩ трябва да поемат контрола върху Гренландия.

Фон дер Лайен заяви, че бъдещето на Гренландия трябва да бъде решено от „народите на Гренландия и Дания и от никой друг”.

„Арктика се превърна в едно от местата, където се сблъскват тектоничните плочи на геополитиката. Ние имаме пряк интерес от това, което се случва тук”, продължи тя и посочи, че през следващите месеци ЕК ще изготви нова стратегия за Арктика.

Макар Дания да е страна членка на ЕС, Гренландия напусна блока през 1985 г. Но като датски граждани, жителите на Гренландия са също така и граждани на ЕС.

Европейският съюз отдавна предоставя финансиране на Гренландия, главно за заплащане на правата за риболов и подкрепа на образователната ѝ система. Пакетът от 200 милиона евро представлява не само значително увеличение на финансирането, но и разширяване на секторите, които ще получават средства от ЕС, според представители на Брюксел.

Редактор: Мария Барабашка