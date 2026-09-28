Снимка: БГНЕС
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Според доц. Буруджиева кампанията на Гюров добре разиграва битката за профила на президента
Кандидатпрезидентските кампании на Илияна Йотова и Андрей Гюров се движат по различни линии, като основната битка е за профила на бъдещия президент. Това коментира политологът доц. Татяна Буруджиева в ефира на предаването "Денят на живо". По думите ѝ кампанията на Гюров "добре разиграва козовете“ за мъжка фигура като опонент на настоящият президент, докато около Йотова се наслагват както политическите послания на настоящия президент Румен Радев, така и неговите слабости.
"Гюров се опитва да бъде контрапункт на всичко, което десните би трябвало да отхвърлят“, коментира Буруджиева.
Какви качества отличават Гюров и Йотова в битката за „Дондуков“ 2
Тя засегна и участието на "Възраждане“, както и липсата на общ кандидат на десните формации в надпреварата за президентското място. Според Буруджиева появата на отделни кандидатури може да доведе до разпиляване на гласове, а „невъзможността от общ кандидат“ е дала възможност на Бойко Борисов да се подготви за местните избори.
По повод "по-нестандартните кандидатури" за президент доц. Татяна Буруджиева коментира възможността чрез сатира да бъдат показани политическите проблеми и тези на обществото: "Подобни кандидатури и послания могат да имат не само политическа, но и критична функция - да се превърнат в своеобразен коментар на политическата система."
Тя коментира и предложенията, свързани с домашната ракия, като заяви: „Да се научат да пишат закони“. Според нея подобни теми могат да имат отражение и върху кампанията на Йотова, включително да доведат до разочарование сред част от избирателите ѝ заради подкрепата от страна на "Прогресивна България' като настоящо управляващо мнозинство.
Целия разговор вижте във видеото.Редактор: Ралица Атанасова
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