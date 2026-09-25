МВР открива денонощна телефонна линия, на която гражданите могат да подават сигнали за нарушения, свързани с предстоящите президентски избори. Гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления на номер 02/90 112 98, както и на имейл izbori@mvr.bg.

Каналите за връзка със силовото министерство ще са активни от днес до 26 октомври или до 2 ноември при евентуален балотаж на вота.

Започна предизборната кампания за седмия президент на България

Възможността за подаване на сигнали е част от предприетите от МВР действия за противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори, съобщават от ведомството.

Редактор: Дарина Методиева