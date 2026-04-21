Съвсем очаквано Бойко Борисов се отдръпва назад и оставя другите да се разбират, надявайки се той да има полза накрая. Това обаче е малко вероятно, защото такъв срив за Борисов е невиждан. Това коментира журналистът от OFFNews Ружа Райчева. Според нея тази криза в партията няма да се преодолее толкова лесно и е очевидно, че електоратът на ГЕРБ не одобрява, „че Борисов стана по-слаб и остави Пеевски да го командва”.

Людмил Илиев, журналист от вестник „Сега”, коментира, че Борисов отдавна говори как сътрудничеството му с ПП-ДБ и ДПС е повлияло негативно върху имиджа на партията му. „Това обяснение обаче не е адекватно на фона на съкрушителния удар, който видяхме на тези избори върху цялата партийна система и изтичането на близо 800 хил. гласа от досега парламентарно представените партии”, каза журналистът.

ГЕРБ отива към снишаване, което е нормално предвид резултатите, каза Юри Велев, зам.- главен редактор на „24 часа”.

Най-трудното решение за обща работа ще бъде това на „Прогресивна България” и ПП-ДБ, но това предстои, за да може да бъде изпълнена съдебна реформа, смята още Райчева.

