Що се отнася до психологията на вота, много от решенията се вземат в последния момент или се вземат не защото човек е направил задълбочен анализ, а на емоционална база, често повлияна от околните. Това каза в ефира на предаването „Твоят ден” психологът д-р Пламен Димитров. По думите му зад избора стоят човешки нужди и очаквания, ангажименти и зависимости.

Яница Петкова от социологическа агенция „Мяра” каза, че е видима мобилизацията при младите и над 66% от хората на възраст между 18 и 33 години са отишли да гласуват. Социологията сочи, че около 1/3 от вота им е отишла при „Прогресивна България”, следвана от „Продължаваме промяната – Демократична България”.

Петкова посочи, че и двете формации са мобилизирали избиратели, които не са гласували на предишни вотове. „Това са двете политически сили, които в най-голяма степен са оползотворили протестите от края на миналата година и са генерирали подкрепа вследствие на кампанията”, коментира социологът.

Според д-р Димитров около 17% от хора, които не са участвали повече от три пъти в изборите през последните години, в последните дни „нещо ги е вдигнало”. Той уточни, че възможна причина за това е работата на служебното правителство относно купения вот. „Хората получиха усещане за осигуряване на честни избори и решиха да отидат до урните”, коментира психологът.

Петкова каза, че може да се направят няколко извода от тези избори - за активността и за повишаване на доверието. „Много често загубилият обявява изборите за нечестни. Сега високата избирателна активност ще отмени значението на тази тема”, смята социологът.

„Ценното на този електорален процес, на който сега бяхме свидетели, е, че повдигна готовността да се наблюдава властта и да се очакват резултати веднага, а не да се вярва само на обещания”, коментира д-р Димитров. Той заключи, че сега победителят трябва да вземе предвид, че ще бъде подложен на „мощен обществен мониторинг”.

Редактор: Цвета Лазаркова